Назван самый популярный спортсмен года

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал самым обсуждаемым спортсменом в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе «Одноклассников», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К такому выводу представители социальной сети пришли, проанализировав публикации и комментарии пользователей в 2019 году. Как отмечается, титульный бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье собрал в «Одноклассниках» 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в шесть миллионов человек.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере. Фергюсон одержал 25 побед при трех поражениях.