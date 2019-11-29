Отец Нурмагомедова собрался «поменять Хабиба» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Футболисты «Сочи» слегли перед матчем
Футболисты «Сочи» слегли перед матчем
Футбол
Стал известен характер травмы Фабинью
Стал известен характер травмы Фабинью
Премьер-лига
Родченков шантажировал российских спортсменов
Родченков шантажировал российских спортсменов
Зимние виды спорта
«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину»
«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину»
MMA
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
0 3
Бёрнли Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
1 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Лестер Сити
Лестер Сити
19:30
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Челси
Челси
22:30
Астон Вилла Астон Вилла
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта

Отец Нурмагомедова собрался «поменять Хабиба» 

Lenta.ru + ещё 6 41 минуту назад
Отец Нурмагомедова собрался «поменять Хабиба»
Фото: ТАСС
Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов заявил о желании видеть чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе одного из своих учеников. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в YouTube-канале BoxingTV.
«Я уже готов поменять Хабиба (Хабиба Нурмагомедова — сына тренера и действующего обладателя пояса, — прим. «Ленты.ру») на Ислама Махачева. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моем зале», — признался специалист.
В восьми поединках под эгидой UFC Махачев уступил лишь однажды. В сентябре на турнире UFC 242 россиянин одержал победу над бразильцем Дави Рамусом. В тот же вечер Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC, одолев американца Дастина Порье.
Как и Нурмагомедов, Махачев тренируется под руководством Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy и Абдулманапа Нурмагомедова во время лагеря в Дагестане.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение. До UFC он выступал в отечественном промоушене M-1.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Украина атаковала «Газпром» в Латвии Украина атаковала «Газпром» в Латвии Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Комментарии 
Теги:
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты «Сочи» слегли перед матчем
Футболисты «Сочи» слегли перед матчем
Стал известен характер травмы Фабинью
Стал известен характер травмы Фабинью
Родченков шантажировал российских спортсменов
Родченков шантажировал российских спортсменов 55
«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину»
«Мы живём в лучшее время. Спасибо Путину» 18
Эмери уволен из «Арсенала»
Эмери уволен из «Арсенала» 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение