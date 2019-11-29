Отец Нурмагомедова собрался «поменять Хабиба»

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов заявил о желании видеть чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе одного из своих учеников. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в YouTube-канале BoxingTV.

«Я уже готов поменять Хабиба (Хабиба Нурмагомедова — сына тренера и действующего обладателя пояса, — прим. «Ленты.ру») на Ислама Махачева. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моем зале», — признался специалист.

В восьми поединках под эгидой UFC Махачев уступил лишь однажды. В сентябре на турнире UFC 242 россиянин одержал победу над бразильцем Дави Рамусом. В тот же вечер Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC, одолев американца Дастина Порье.

Как и Нурмагомедов, Махачев тренируется под руководством Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy и Абдулманапа Нурмагомедова во время лагеря в Дагестане.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение. До UFC он выступал в отечественном промоушене M-1.