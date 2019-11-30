Раскрыт гонорар Емельяненко за победу над Кокляевым

Александр Емельяненко победил тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке нокаутом, справившись с соперником за 2,5 минуты.

Бойцу ММА Александру Емельяненко вручили один миллион рублей за победу над штангистом Михаилом Кокляевым в боксерском поединке. Его проигравшему сопернику досталось в два раза меньше — 500 тысяч рублей.

Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. После боя он извинился перед болельщиками, что выиграл поединок всего за 2,5 минуты. Состязание состоялась в Москве в ночь на субботу.