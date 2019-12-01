Волков отреагировал на вызов Нганну

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков ответил на предложение экс-претендента на чемпионский титул Фрэнсиса Нганну провести поединок на турнире UFC 246.
"Как насчет Парижа в марте? Или ты боишься проиграть на глазах у своих фанатов?" — написал россиянин в комментариях под записью франко-камерунца в Twitter.
Турнир UFC 246 пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. В главном бою сразятся бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.
Ранее Нганну раскритиковал Волкова и обвинил его в трусости.