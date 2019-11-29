Отец Нурмагомедова порассуждал о семье Емельяненко

Отец Нурмагомедова порассуждал о проблемах семьи Емельяненко

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал отношения между братьями Емельяненко — Федором и Александром. Его слова приводит YouTube-канал BoxingTV.

56-летний специалист, отвечая на вопрос о расколе между тяжеловесами, вспомнил об общении с еще одним братом Емельяненко — Иваном. При этом Нурмагомедов назвал его «Вадимом».

«Мы жили в одной комнате где-то три-четыре дня. На правах старшего я посоветовал ему выработать хорошую дисциплину. Мне кажется, там было упущено воспитание со стороны родителей», — считает тренер.

В том же интервью наставник признал, что старший брат Федор внес большой вклад в развитие смешанных единоборств в России.

«Он превратил бои без правил в MMA», — подчеркнул Нурмагомедов. Его сын — действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов.

В одном из недавних интервью Александр Емельяненко рассказал о жизни младшего брата Ивана. 38-летний тяжеловес допустил, что Ивана «подпортила» известная фамилия.

В 2017 году разгорелся конфликт между братьями Емельяненко. Александр выступил против окружения старшего брата, назвав их подхалимами и раскритиковав Федора за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым . Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.