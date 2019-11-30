«Позорище»: Емельяненко и Кокляев разочаровали зрителей

«Просто позорище»: футболист о бое Емельяненко с Кокляевым

Бой состоялся на московской «ВТБ Арене». Емельяненко играючи нанес Кокляеву удар, от которого тот не смог оправиться. Кокляев поднялся, судья начал счет, а потом остановил встречу, так как боксер уже не контролировал свои движения и держался за канат.

Павлюченко рассказал, что с нетерпением ждал боя, но теперь ему жалко и телезрителей, и болельщиков, которые купили билет и поехали на поединок.

«Слов нет — это чистый позор. Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на арену, чтобы посмотреть вживую. Я сам сидел три часа у экрана и ждал бой, но в итоге все таким позорищем закончилось. Просто позорище», — не скрывал эмоций Павлюченко.

29 ноября боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев провели поединок по правилам бокса. Через 2 минуты 47 секунд Кокляев был отправлен в нокаут.

За победу Емельяненко получил от Федерации бокса России 1 млн рублей. Кокляев — 500 тысяч рублей. Пауэрлифтер заявил, что надеется на реванш.