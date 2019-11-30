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«Просто позорище»: футболист о бое Емельяненко с Кокляевым 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Позорище»: Емельяненко и Кокляев разочаровали зрителей
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко назвал позорищем бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Поединок получился на редкость быстротечным и незрелищным. Он длился чуть более двух минут, передает Sport24.ru.
Бой состоялся на московской «ВТБ Арене». Емельяненко играючи нанес Кокляеву удар, от которого тот не смог оправиться. Кокляев поднялся, судья начал счет, а потом остановил встречу, так как боксер уже не контролировал свои движения и держался за канат.
Павлюченко рассказал, что с нетерпением ждал боя, но теперь ему жалко и телезрителей, и болельщиков, которые купили билет и поехали на поединок.
«Слов нет — это чистый позор. Народ сидел у экранов и ждал боя, кто-то вообще в поздний час съездил на арену, чтобы посмотреть вживую. Я сам сидел три часа у экрана и ждал бой, но в итоге все таким позорищем закончилось. Просто позорище», — не скрывал эмоций Павлюченко.
29 ноября боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев провели поединок по правилам бокса. Через 2 минуты 47 секунд Кокляев был отправлен в нокаут.
За победу Емельяненко получил от Федерации бокса России 1 млн рублей. Кокляев — 500 тысяч рублей. Пауэрлифтер заявил, что надеется на реванш.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Емельяненко поделился мудростью.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии271 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
MMA , Бокс , Александр Емельяненко , Роман Павлюченко , СБОРНАЯ РОССИИ
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