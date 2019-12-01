Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора

Менеджер Нурмагомедова высмеял новый бой Макгрегора

Глава Dominance MMA Али Абдель-Азиз прокомментировал предстоящий поединок ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2020-го. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Функционер поделился картинкой, где 31-летний Макгрегор выбирает более легкий режим игры в смартфоне, нажимая на изображение американца Дональда Серроне

В подписи к фото Абдель-Азиз заявил, что верит в победу американского спортсмена, но считает, что Макгрегору необходим более сложный соперник — Джастин Гэтжи

«С Джастином либо он тебя, либо ты его», — подчеркнул менеджер.

По его словам, именно поединок с Гэтжи выводит бойца на титульную схватку.

Макгрегор проведет бой против 36-летнего Серроне на UFC 246 18 января 2020-го. Американец является лидером организации по количеству побед (23).

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В последнем бою, который прошел в октябре 2018-го, он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову , который впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Абдель-Азиз, в частности, представляет интересы 31-летнего Нурмагомедова и других бойцов UFC.