Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон высказался о предстоящем бое с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, что титульный поединок состоится 18 апреля на номерном турнире в Брайтоне, США.

По мнению Фергюсона, российский спортсмен сильно нервничает перед их сражением, что послужит причиной его поражения.

"Я не выхожу из головы этого парня. Он смотрит на меня и напряженно тренируется. Но в бою он так перенервничает, что допустит ошибку, а я выиграю.

Я намерен подловить его во время схватки. Будет яичница, детка. Я заставлю его писать кровью. Проблема этого парня — Тони.

Я иду за ним. Сезон охоты открыт", — цитирует бойца из США MMAJunkie.