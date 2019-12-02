Чемпион UFC обозначил цель выходок Макгрегора

Чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) Макс Холлоуэй обозначил настоящую цель выходок ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора . Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на MMA Fighting.

По его словам, трешток в исполнении ирландца является лишь частью шоу.