Чемпион UFC обозначил цель выходок Макгрегора 

Чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) Макс Холлоуэй обозначил настоящую цель выходок ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на MMA Fighting.
По его словам, трешток в исполнении ирландца является лишь частью шоу.
"Все, что говорит Макгрегор — это бизнес. Я понимаю тех, кто остается недоволен этим, но хочу отметить, что Конор никогда не переступал через запретную линию и не переходил на личности. За это я его и ценю", — сказал Холлоуэй.