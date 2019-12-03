Дацик сразится с легендарным французским кикбоксёром

Российский боец ММА Вячеслав Дацик встретится со звездой кикбоксинга, легендарным французским супер-тяжеловесом Жеромом Ле Баннером 15 декабря в Казани.

Бой пройдёт в рамках финала Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА», сообщает пресс-служба турнира.

Как заявил президент чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов , поединок легендарного бойца, на счету которого более чем 100 боев среди профи и российского тафгая Вячеслава Дацика «безусловно привлечет внимание».

За свою карьеру Дацик провёл 13 боёв, в которых одержал пять побед и потерпел восемь поражений.