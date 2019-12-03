Дацик сразится с легендарным французским кикбоксёром 

Российский боец ММА Вячеслав Дацик встретится со звездой кикбоксинга, легендарным французским супер-тяжеловесом Жеромом Ле Баннером 15 декабря в Казани.
Бой пройдёт в рамках финала Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА», сообщает пресс-служба турнира.
Как заявил президент чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов, поединок легендарного бойца, на счету которого более чем 100 боев среди профи и российского тафгая Вячеслава Дацика «безусловно привлечет внимание».
За свою карьеру Дацик провёл 13 боёв, в которых одержал пять побед и потерпел восемь поражений.
В апреле 2019 года Дацик провел первый бой после освобождения, в котором проиграл Артёму Тарасову. После поединка Рыжий Тарзан обвинил в поражении судей. Кроме того, Дацик летом 2019 года должен был провести бой против Максима Новосёлова, но он не состоялся из-за травмы, писал News.ru.