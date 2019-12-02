Отец Хабиба открыл школу ММА в Махачкале 

Сегодня, 2 декабря в столице Дагестана открыли школу смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В мероприятии приняли участие глава республики Владимир Васильев, а также сам специалист и его сын — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, не знающий поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед).
— Это очень важно, — сказал 31-летний боец, чьи слова приводит ТАСС. — Такую возможность мы обсуждали и с главой государства, и руководителем республики. Так что сегодняшнее открытие школы — это только начало, в будущем мы будем развиваться и расширяться.
Главным тренером новой школы стал Руслан Раджабов, сообщивший, что в ней смогут тренироваться до 70 человек. Также он отметил, что в школе будет работать Хабиб Нурмагомедов, а также другие российские бойцы UFC, в том числе Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.
— Тут будут заниматься Хабиб со своим ближайшим окружением спортсменов с 6 до 8 вечера, а я со своими воспитанниками буду заниматься с 8 до 10, — сказал Раджабов. — Целый день будут тренировки по борьбе, дзюдо и так далее.
Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что идею с открытием школы ММА поддержал и президент России Владимир Путин, отметив, что глава государства также поддержал и другие проекты, предложенные Абдулманапом Нурмагомедвым.
— Мы втроем (Абдулманапом и Хабибом Нурмагомедовыми) встретились с еще одним любителем спорта и борьбы — Владимиром Владимировичем Путиным, который поддержал эту идею, — сказал Васильев. — После этого я отдельно доложил президенту ситуацию по этому проекту [высокогорного центра борьбы]. Он с интересом все посмотрел, дал поручения, процесс пошел, и скоро уже будет создан самый высокогорный Дворец спорта на 350 зрительских мест.