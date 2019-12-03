«Если мужчина, выходи в клетку»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
ЛЧ не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси
ЛЧ не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси
Футбол
«Заставлю Хабиба мочиться кровью»
«Заставлю Хабиба мочиться кровью»
MMA
Удивительный прыжок гимнастки поразил фанатов
Удивительный прыжок гимнастки поразил фанатов
Летние виды спорта
"Индиана" обыграла "Мемфис" в матче НБА
"Индиана" обыграла "Мемфис" в матче НБА
Баскетбол
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 2
Борнмут Борнмут
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
1 1
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
16:30
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Бавария Бавария
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал

«Если мужчина, выходи в клетку»: Емельяненко готовит новое шоу 

Газета.Ru 3 часа назад
«Если мужчина, выходи в клетку»
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, недавно победивший по правилам бокса чемпиона мира по пауэрлифтингу Михаила Кокляева, ответил на вызов олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева. Скандальный боец согласился сразиться с профессиональным боксером, однако поставил условие: поединок должен проходить по правилам ММА.
Александр Емельяненко в последнее время поймал волну успеха. Знаменитый боец, брат легенды ММА Федора Емельяненко, пожалуй, даже близко не реализовал свой талант в смешанных единоборствах, чему помешали скандалы и тюремное заключение, а также неспособность самого спортсмена соблюдать режим.
Однако это не мешает Александру оставаться одним из хедлайнеров в своем виде спорта, а значит привлекать болельщиков и сторонних зрителей.
Именно поэтому стал возможен его недавний поединок с Михаилом Кокляевым. Чемпион мира по пауэрлифтингу и боец смешанного стиля сошлись формально на нейтральной территории — в противостоянии по правилам бокса, — хотя было понятно, кто является безоговорочным фаворитом.
И Емельяненко-младший свой статус оправдал без проблем, нокаутировав ретиво бросившегося в атаку оппонента уже на третьей минуте первого раунда.
При этом сам спортсмен отметил после боя, что затягивал противостояние как мог, и даже извинился перед зрителями, что шоу получилось столь коротким.
Кроме того, Александр сразу после победы заявил, что готов ответить на вызов абсолютно любого человека, готового сразиться с ним («В следующий раз можно пять таких граждан, как Кокляев, по очереди против меня выпускать»), и таковой не заставил себя ждать.
«Саша, я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, то я, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, вызываю тебя на бой, — прилетел младшему Емельяненко неожиданный привет в видеообращении через Instagram.
— Хочу показать тебе, что такое его величество бокс! Если ты примешь вызов, для меня это будет 30-й поединок по профессионалам! Принимай вызов и готовься!»
Практически моментально на это отреагировал президент Федерации бокса России Умар Кремлев, выразивший готовность заняться организацией столь перспективного в плане бизнеса мероприятия.
«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — рассказал Кремлев Sports.ru.
Достаточно оперативным получился и ответ самого Емельяненко, который без проблем согласился сойтись с Чахкиевым в бою, правда, с одним, но значительным условием: поединок должен состояться не в ринге, а в октагоне.
«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!»— записал Емельяненко обращение также через Instagram.
Естественно, при таком раскладе договориться спортсменам будет трудно, ведь каждый из них хочет сразиться на территории собственного вида спорта, где будет безоговорочным фаворитом.
Ответа от Чахкиева еще не последовало, но не стоит сразу же исключать возможность повторного выхода Емельяненко на ринг, пусть и против олимпийского чемпиона по боксу.
Причина для этого есть и существенная: заработать на таком шоу получится очень прилично.
«Это официально: бокс на «РЕН ТВ» стал самым успешным эфирным событием за всю историю канала», — говорится в сообщении, опубликованном телеканалом 2 декабря.
По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира с участием Емельяненко и Кокляева посмотрело 21,0% зрителей (все в категории от 25 до 54 лет). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%. На главном бою канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.
Безусловно, «РЕН ТВ» захочет показать и новое противостояние с участием Емельяненко-младшего, а бой с Чахкиевым, по каким бы правилам он ни прошел, обещает привлечь к себе еще больше внимания, чем дуэль с Кокляевым.
36-летний Рахим Чахкиев по прозвищу «Машина» является знаменитым тяжеловесом. Он выиграл на любительском ринге серебро чемпионата мира — 2007, а также главную награду из возможных — золото Олимпиады (Пекин-2008).
Уже в 2009 году он перешел в профессионалы и после 11 побед подряд заработал право на поединок за чемпионский титул по версии WBC в тяжелом весе, победив в нем соотечественника Александра Котлобая 28 января 2012 года.
Он дважды защищал пояс, а также побеждал в еще двух нетитульных боях, прежде чем 21 июня 2013 года отказался от продолжения борьбы в противостоянии с поляком Кшиштофом Влодарчиком после нескольких подряд нокдаунов.
То поражение стало первым в профессиональной карьере Чахкиева, но после него он продолжил побеждать и в итоге завоевал титул по версии IBO в первом тяжелом весе, но не смог защитить его против британца Олы Афолаби в ноябре 2015 года.
Третье и последнее поражение в 29 боях на профессиональном ринге Чахкиев потерпел от соотечественника Максима Власова, с которым 3 декабря 2016 сражался за вакантный пояс WBA Super в первом тяжелом весе.
С тех пор Чахкиев не появлялся на ринге и вряд ли находится сейчас в оптимальных кондициях и боксерском тонусе. Однако уровень мастерства олимпийского чемпиона и экс-чемпиона в двух весовых категориях не оставляет сомнения в том, что именно он будет фаворитом против Емельяненко-младшего, если бой состоится на ринге. Вот только сумеют ли договориться спортсмены и состоится ли еще одно шоу — это еще большой вопрос.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. ОНЛАЙН Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. ОНЛАЙН Все о бое Емельяненко и Кокляева: трансляции, гонорар, способы раскрутки Все о бое Емельяненко и Кокляева: трансляции, гонорар, способы раскрутки
Комментарии5 
Теги:
MMA , Статьи , Максим Власов , Александр Емельяненко , Умар Кремлев , Федор Емельяненко , Рахим Чахкиев , РЕН ТВ , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЛЧ не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси
ЛЧ не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси
«Заставлю Хабиба мочиться кровью»
«Заставлю Хабиба мочиться кровью» 3
Удивительный прыжок гимнастки поразил фанатов
Удивительный прыжок гимнастки поразил фанатов 2
«Индиана» обыграла «Мемфис» в матче НБА
«Индиана» обыграла «Мемфис» в матче НБА
Авербух назвал фаворитов финала Гран-при
Авербух назвал фаворитов финала Гран-при
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение