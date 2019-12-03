«Если мужчина, выходи в клетку»: Емельяненко готовит новое шоу

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко , недавно победивший по правилам бокса чемпиона мира по пауэрлифтингу Михаила Кокляева, ответил на вызов олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева . Скандальный боец согласился сразиться с профессиональным боксером, однако поставил условие: поединок должен проходить по правилам ММА.

Александр Емельяненко в последнее время поймал волну успеха. Знаменитый боец, брат легенды ММА Федора Емельяненко , пожалуй, даже близко не реализовал свой талант в смешанных единоборствах, чему помешали скандалы и тюремное заключение, а также неспособность самого спортсмена соблюдать режим.

Однако это не мешает Александру оставаться одним из хедлайнеров в своем виде спорта, а значит привлекать болельщиков и сторонних зрителей.

Именно поэтому стал возможен его недавний поединок с Михаилом Кокляевым. Чемпион мира по пауэрлифтингу и боец смешанного стиля сошлись формально на нейтральной территории — в противостоянии по правилам бокса, — хотя было понятно, кто является безоговорочным фаворитом.

И Емельяненко-младший свой статус оправдал без проблем, нокаутировав ретиво бросившегося в атаку оппонента уже на третьей минуте первого раунда.

При этом сам спортсмен отметил после боя, что затягивал противостояние как мог, и даже извинился перед зрителями, что шоу получилось столь коротким.

Кроме того, Александр сразу после победы заявил, что готов ответить на вызов абсолютно любого человека, готового сразиться с ним («В следующий раз можно пять таких граждан, как Кокляев, по очереди против меня выпускать»), и таковой не заставил себя ждать.

«Саша, я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, то я, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, вызываю тебя на бой, — прилетел младшему Емельяненко неожиданный привет в видеообращении через Instagram.

— Хочу показать тебе, что такое его величество бокс! Если ты примешь вызов, для меня это будет 30-й поединок по профессионалам! Принимай вызов и готовься!»

Практически моментально на это отреагировал президент Федерации бокса России Умар Кремлев , выразивший готовность заняться организацией столь перспективного в плане бизнеса мероприятия.

«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — рассказал Кремлев Sports.ru.

Достаточно оперативным получился и ответ самого Емельяненко, который без проблем согласился сойтись с Чахкиевым в бою, правда, с одним, но значительным условием: поединок должен состояться не в ринге, а в октагоне.

«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!»— записал Емельяненко обращение также через Instagram.

Естественно, при таком раскладе договориться спортсменам будет трудно, ведь каждый из них хочет сразиться на территории собственного вида спорта, где будет безоговорочным фаворитом.

Ответа от Чахкиева еще не последовало, но не стоит сразу же исключать возможность повторного выхода Емельяненко на ринг, пусть и против олимпийского чемпиона по боксу.

Причина для этого есть и существенная: заработать на таком шоу получится очень прилично.

«Это официально: бокс на «РЕН ТВ» стал самым успешным эфирным событием за всю историю канала», — говорится в сообщении, опубликованном телеканалом 2 декабря.

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира с участием Емельяненко и Кокляева посмотрело 21,0% зрителей (все в категории от 25 до 54 лет). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%. На главном бою канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.

Безусловно, «РЕН ТВ» захочет показать и новое противостояние с участием Емельяненко-младшего, а бой с Чахкиевым, по каким бы правилам он ни прошел, обещает привлечь к себе еще больше внимания, чем дуэль с Кокляевым.

36-летний Рахим Чахкиев по прозвищу «Машина» является знаменитым тяжеловесом. Он выиграл на любительском ринге серебро чемпионата мира — 2007, а также главную награду из возможных — золото Олимпиады (Пекин-2008).

Уже в 2009 году он перешел в профессионалы и после 11 побед подряд заработал право на поединок за чемпионский титул по версии WBC в тяжелом весе, победив в нем соотечественника Александра Котлобая 28 января 2012 года.

Он дважды защищал пояс, а также побеждал в еще двух нетитульных боях, прежде чем 21 июня 2013 года отказался от продолжения борьбы в противостоянии с поляком Кшиштофом Влодарчиком после нескольких подряд нокдаунов.

То поражение стало первым в профессиональной карьере Чахкиева, но после него он продолжил побеждать и в итоге завоевал титул по версии IBO в первом тяжелом весе, но не смог защитить его против британца Олы Афолаби в ноябре 2015 года.

Третье и последнее поражение в 29 боях на профессиональном ринге Чахкиев потерпел от соотечественника Максима Власова , с которым 3 декабря 2016 сражался за вакантный пояс WBA Super в первом тяжелом весе.

С тех пор Чахкиев не появлялся на ринге и вряд ли находится сейчас в оптимальных кондициях и боксерском тонусе. Однако уровень мастерства олимпийского чемпиона и экс-чемпиона в двух весовых категориях не оставляет сомнения в том, что именно он будет фаворитом против Емельяненко-младшего, если бой состоится на ринге. Вот только сумеют ли договориться спортсмены и состоится ли еще одно шоу — это еще большой вопрос.