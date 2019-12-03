Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»

Бой Хабиб — Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

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Дэн Харди: «Хабиб может уступить титул в бою с Фергюсоном»

Емельяненко ответил на вызов Чахкиев: «Надевай перчатки ММА и выходи в клетку»

Чахкиев – Емельяненко: «Если ты отвечаешь за свои слова – принимай вызов и готовься»