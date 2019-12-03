«Заставлю Хабиба мочиться кровью»

Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
«Я сказал всем, что заставлю его мочиться кровью.
У этого парня проблема, эту проблему зовут Тони Фергюсон. Сейчас сезон охоты открыт, детка.
Я засел в голове этого чувака. Он будет так усердно тренироваться и нервничать, что в бою совершит ошибку. Я собираюсь извлечь из этого выгоду. Я поймаю его во время поединка», — заявил Ферсюсон.
Бой Хабиб — Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.