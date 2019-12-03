Двойной удар: бойцы ММА отправили друг друга в нокдаун

Бойцы ММА Эдер Лопес и Диего Невеш одновременно отправили друг друга в нокдаун. Инцидент произошел на турнире в Лиссабоне. Видео опубликовано в аккаунте Mikey Thomas в Twitter, сообщает The Sun.

В частности, был поединок между 22-летним Лопесом и 31-летним Невешом. Они одновременно нанесли друг другу удары, это привело к нокдауну: оба упали.

Спустя несколько секунд Лопес поднялся на ноги и был готов продолжить поединок. Однако Невеш остался лежать на полу октагона и ему вызвали медиков.

В итоге победу в бое присудили Эдеру Лопесу. Стоит отметить, что двойные нокдауны в таких турнирах довольно редкое событие.

Ранее сообщалось, что в США скончался боксер, победитель турнира «Золотые перчатки» 27-летний Патрик Дэй. Он умер спустя четыре дня после поединка, где был нокаутирован.