Двойной удар: бойцы ММА отправили друг друга в нокдаун 

Бойцы ММА Эдер Лопес и Диего Невеш одновременно отправили друг друга в нокдаун. Инцидент произошел на турнире в Лиссабоне. Видео опубликовано в аккаунте Mikey Thomas в Twitter, сообщает The Sun.
В частности, был поединок между 22-летним Лопесом и 31-летним Невешом. Они одновременно нанесли друг другу удары, это привело к нокдауну: оба упали.
Спустя несколько секунд Лопес поднялся на ноги и был готов продолжить поединок. Однако Невеш остался лежать на полу октагона и ему вызвали медиков.
В итоге победу в бое присудили Эдеру Лопесу. Стоит отметить, что двойные нокдауны в таких турнирах довольно редкое событие.
Ранее сообщалось, что в США скончался боксер, победитель турнира «Золотые перчатки» 27-летний Патрик Дэй. Он умер спустя четыре дня после поединка, где был нокаутирован.
A Double Knockdown/KO In A CAGE!😳💪
🎥: @EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.