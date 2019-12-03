Отец Нурмагомедова пообещал «достать» Макгрегора 

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его ученик «всё равно достанет» ирландца Конора Макгрегора.
56-летний тренер признался, что надеется на возможную встречу своего ученика Ислама Махачева и ирландца. Нурмагомедов уверен, что Махачев готов встретиться на ринге с любым из борцов в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата.
При этом тренер допустил возможность встречи своего воспитанника с Конором Макгрегором, если ирландцу удастся одолеть американца Дональда Серроне.
«Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Ислама. Ничего нового в этом нет, но мы все равно их достанем», — сказал Нурмагомедов.