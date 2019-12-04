Менеджер Хабиба призвал бойцов UFC не работать с USADA

Менеджер Нурмагомедова призвал бойцов UFC к осторожность в общении с USADA

Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , предостерегает спортсменов от прямого контакта с Американским антидопинговым агентством (USADA). If you are an UFC fighter out there and USADA tried to call you and tried to talk to you directly, Never do that because their job is to get suspensions, it’s them or us— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) December 3, 2019 «Если вы боец UFC, и USADA пытается напрямую связаться с вами — никогда не соглашайтесь. Их работа — отстранять. Здесь либо мы, либо они», — написал Абдель-Азиз в Twitter. Спустя некоторое время менеджер Нурмагомедова добавил ещё одну запись, чтобы прояснить свою позицию. «USADA делает важную работу, чтобы изгнать из спорта всех обманщиков. Иногда я не согласен с ними по некоторым вопросам, но все же такие организации нужны, чтобы сделать спорт чистым», — написал функционер. Ранее боец UFC Крылов оценил шансы Фергюсона в бою с Нурмагомедовым.

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