Бой Макгрегора и Серроне назвали шоу фриков

Бой пройдет 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.

"Бой Серроне и Макгрегора — шоу фриков. Не знаю, что еще добавить. Даже хорошо, ирландец сам расчистил мне дорогу. Бой в полусреднем весе", — цитирует Гэтжи BJPenn.

По мнению бойца, в случае победы над Серроне Макгрегор будет давить на главу UFC Дану Уайта, чтобы ему дали титульный поединок.