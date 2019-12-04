Бой Макгрегора и Серроне назвали шоу фриков 

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи поделился мнением о предстоящем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Бой пройдет 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.
"Бой Серроне и Макгрегора — шоу фриков. Не знаю, что еще добавить. Даже хорошо, ирландец сам расчистил мне дорогу. Бой в полусреднем весе", — цитирует Гэтжи BJPenn.
По мнению бойца, в случае победы над Серроне Макгрегор будет давить на главу UFC Дану Уайта, чтобы ему дали титульный поединок.
Ранее Тони Фергюсон рассказал об ожиданиях от сражения ирландца Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.