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Емельяненко представил реванш против Кокляева в ММА 

Lenta.ru 1 час назад
Емельяненко представил реванш против Кокляева в ММА
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не оставит шансов пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву в бою по правилам ММА. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube.
Емельяненко сказал, что Кокляев может сам выбрать, как ему проиграть. Боец отметил, что может провести болевой или удушающий прием, чтобы не «вбивать его кулаками» и не травмировать слишком сильно. При этом Емельяненко не смог однозначно ответить на вопрос о том, чем его может заинтересовать бой-реванш, кроме денег.
29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде поединка по правилам бокса. После победы боец MMA извинился перед публикой за скоротечный поединок. Пауэрлифтер выразил надежду, что сможет рассчитывать на реванш уже по правилам смешанных единоборств.
Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, ProFC и M1. В последний раз по правилам MMA он выступал в августе 2018-го. Тогда поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.
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Теги:
MMA , Александр Емельяненко
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