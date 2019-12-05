Мясник готов подраться с Хабибом и Макгрегором

Мясник из Турции Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, готов выйти на поединок против известных бойцов смешанных единоборств, сообщает RТ Nеws.
Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib… 👊
Stick to cooking mate… 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6— SPORTbible (@sportbible) 3 декабря 2019 г.
Он заявил, что помимо процесса приготовления он любит спорт. Ежедневно он тренируется по утрам. Лишь затем он идет на работу. В своих тренировках он уделяет особое внимание смешанным единоборствам. Поэтому он готов драться с известными бойцами. Ему без разницы, с кем сражаться.
Он готов выйти против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, если они его пригласят. При этом он выразил уважение данным бойцам.