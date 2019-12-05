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Мясник из Турции готов подраться с Хабибом и Макгрегором 

Просто Про Спорт + ещё 5 5 часов назад
Мясник готов подраться с Хабибом и Макгрегором
Фото: Sports.ru
Мясник из Турции Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, готов выйти на поединок против известных бойцов смешанных единоборств, сообщает RТ Nеws.
Он заявил, что помимо процесса приготовления он любит спорт. Ежедневно он тренируется по утрам. Лишь затем он идет на работу. В своих тренировках он уделяет особое внимание смешанным единоборствам. Поэтому он готов драться с известными бойцами. Ему без разницы, с кем сражаться.
Он готов выйти против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, если они его пригласят. При этом он выразил уважение данным бойцам.
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Теги:
MMA , Нусрет Гекче , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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