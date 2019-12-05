Мясник готов подраться с Хабибом и Макгрегором

Мясник из Турции готов подраться с Хабибом и Макгрегором

Мясник из Турции Нусрет Гекче , известный под псевдонимом Salt Bae, готов выйти на поединок против известных бойцов смешанных единоборств, сообщает RТ Nеws.

Он заявил, что помимо процесса приготовления он любит спорт. Ежедневно он тренируется по утрам. Лишь затем он идет на работу. В своих тренировках он уделяет особое внимание смешанным единоборствам. Поэтому он готов драться с известными бойцами. Ему без разницы, с кем сражаться.