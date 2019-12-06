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"Вы никогда больше не увидите меня на льду"
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Гараничева опять не поставили в эстафету
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Фигурное катание
"Рейнджерс" проиграли "Монреалю" в матче НХЛ
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30 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
0
—
1
Уфа
Ростов
0
—
0
Урал
Ахмат
1
—
1
Рубин
30 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
2
—
2
Манчестер Сити
Бёрнли
0
—
2
Кристал Пэлас
Ливерпуль
2
—
1
Брайтон энд Хоув Альбион
30 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Алавес
1
—
2
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
4
—
1
Эйбар
Мальорка
1
—
2
Бетис
30 ноября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Герта
1
—
2
Боруссия Д
Падерборн 07
2
—
3
РБ Лейпциг
Кёльн
1
—
1
Аугсбург
1 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Сочи
×
Оренбург
Локомотив М
1
—
2
Динамо М
Зенит
1
—
0
Спартак М
1 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
1
—
1
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
2
—
2
Арсенал
Лестер Сити
2
—
1
Эвертон
1 декабря
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Севилья
1
—
0
Леганес
Атлетик Б
2
—
0
Гранада
Эспаньол
2
—
4
Осасуна
1 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Боруссия М
4
—
2
Фрайбург
Вольфсбург
2
—
3
Вердер
2 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Краснодар
0
—
0
Тамбов
ЦСКА
0
—
1
Арсенал
2 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
2
—
1
Айнтрахт Ф
3 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
1
—
0
Борнмут
Бёрнли
1
—
4
Манчестер Сити
4 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Челси
2
—
1
Астон Вилла
Лестер Сити
2
—
0
Уотфорд
Вулверхэмптон
2
—
0
Вест Хэм Юнайтед
5 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
2
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
1
—
2
Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Зенит
3
—
0
Динамо М
Арсенал
4
—
0
Локомотив М
6 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
0
—
0
Атлетико М
6 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
2
—
2
Герта
7 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Оренбург
Краснодар
16:30
ЦСКА
Ахмат
19:00
Уфа
7 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Эвертон
15:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли
Борнмут
18:00
Ливерпуль
7 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол
Гранада
18:00
Алавес
Леванте
20:30
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
17:30
Фортуна
Фрайбург
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм
8 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
14:00
Урал
Сочи
16:30
Рубин
Спартак М
19:00
Ростов
8 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити
8 декабря
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Эйбар
14:00
Хетафе
Бетис
16:00
Атлетик Б
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад
8 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Унион
17:30
Кёльн
Вердер
20:00
Падерборн 07
9 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал
13 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Алавес
23:00
Леганес
13 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург
14 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи