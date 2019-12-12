Уайт рассказал об условиях реванша Хабиб — Конор

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт рассказал о том, в каком случае может состояться поединок-реванш между действующим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагоемдовым и экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгргеором, передает BT Sport.

По словам главы организации, договоренность о бое между россиянином и бойцом смешанного стиля (MMA) из США Тони Фергюсоном достигнута. Поединок пройдет 18 апреля в Бруклине на номерном турнире. Он отметил, что в том случае, если Нурмагомедов победит своего будущего оппонента, а Макгргеор удачно сразится с Дональдом Серроне , то реванш станет возможным.

Напомним, что бой ирландца с Серроне пройдет уже 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 245.