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Два условия: как UFC планирует реванш Хабиба и Конора 

Газета.Ru 4 часа назад
Два условия: UFC планирует реванш Хабиба и Конора
Фото: Газета.Ru
Глава UFC Дана Уайт официально объявил о подтверждении боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Вместе с этим президент промоушена сообщил, что в случае победы Орел может вновь сразиться с ирландцем Конором Макгрегором.
Апрель 2020 года — самый ожидаемый месяц среди всех любителей смешанных единоборств. В Бруклине на «Мэдисон-сквер-гарден» свою уже третью защиту титула проведет российский чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Тони Фергюсона. Сбыться долгожданному бою, который срывался аж четыре раза за последние несколько лет, уже почти ничего не должно помешать: бойцы подписали контракты на поединок, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт подтвердил организацию встречи. Осталось дело за малым — официальный анонс турнира. Единственное, что может сорвать долгожданную встречу Орла с Эль-Кукуем, это их состояние здоровья, ведь именно из-за таких проблем бойцы снимались с поединков по два раза каждый.
Тони Фергюсон уже вовсю готовится к историческому бою. Причем американец в одном из последних интервью утверждал, что готов сразиться даже раньше, чем в апреле, однако в UFC сослались на некоторые организационные детали и не стали проводить встречу уже в начале 2020 года.
Хабиб Нурмагомедов же целенаправленную подготовку еще не начинал, хотя приступит к ней совсем скоро. Сейчас же непобежденный российский чемпион помимо того, чтобы проводить время в тренажерном зале, посещает различные массовые мероприятия в разных городах мира, где либо отдыхает, либо общается с молодежью.
«Хабиб сейчас находится в Мекке. С 13-го числа он начнет подготовку. Будет готовиться дома, в Дагестане. У него здесь есть все условия для этого, тренировочный зал. Здесь ему комфортно», — приводит «Рейтинг букмекеров» слова отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.
Сам бой ожидаемо вызывает повышенный интерес у болельщиков. Именно Тони Фергюсон, пожалуй, остается единственным соперником, который может удивить Орла, идущего на серии в 28 побед без поражений. За спиной американца также внушительная статистика — в последний раз Эль-Кукуй проигрывал еще в мае 2012 года, после чего одержал 12 побед кряду.
Интересен же, к слову, не только исход — а он в обоих случаях будет историческим: или Хабиб остается чемпионом, или же терпит первое поражение и отдает свой титул, — но и то, что ждет бойцов после поединка.
Очевидно многие любители ММА ожидают еще одного боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.
Орел уже встречался с ирландским бойцом в октагоне в октябре 2018 и в буквальном смысле заткнул рот эпатажному сопернику, который за словами в рамках трештока в карман не полезет. Тогда Хабиб одержал досрочную победу в четвертом раунде, применив болевой прием на челюсть, из-за чего Макгрегор был вынужден сдаться. После этого Ноториус не упускает возможности вновь спровоцировать Нурмагомедова, выбрасывая оскорбление за оскорблением.
О реванше россиянина с ирландцем говорят до сих пор. И чем ближе поединок Хабиба с Тони, тем громче. Дана Уайт своим очередным высказыванием лишь накалил градус.
«Договоренность о бое Хабиба с Фергюсоном есть. Все улажено. Что дальше? Если Нурмагомедов побеждает Фергюсона, то у нас на повестке дня будет его реванш с Макгрегором. Правда, для этого Конору надо одолеть Дональда Серроне», — сказал Уайт в интервью BT Sport.
Бой Макгрегора с Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Для Конора это будет, к слову, первый поединок после его поражения Хабибу. О своем возвращении в октагон ирландец объявил еще во время октябрьской пресс-конференции в Москве, но имя соперника и весовую категорию не называл. И вот вторая деталь как раз имеет особое значение: бой пройдет в полусреднем весе. Очевидно, что в UFC решили организовать такой поединок, чтобы оба спортсмена не имели проблем с весогонкой. Особенно — Макгрегор, который всеми силами продвигает идею реванша с Хабибом.
Интересно, что в команде Орла данную новость проигнорировать не смогли. Так, менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз раскритиковал ирландца за выбор соперника, посчитав, что тот не стал искать себе сложных путей и решил организовать проходной бой.
«Рад, что Ковбой получил этот бой. Все еще верю, что он может выиграть. Но если хочешь драться за титул в легком весе, то нужно выходить на бой с Джастином Гэтжи. Когда дерешься с Джастином, нужно быть готовым к тому, что ты его завалишь или он сделает это с тобой. Конор это знает», — написал Абдельазиз у себя в Instagram.
Речь о победах заведена неслучайно. Просто так Макгрегор реванша и титульного боя с действующим чемпионом легкого дивизиона UFC не получит. Особенно учитывая тот факт, что свою последнюю победу Ноториус одержал в ноябре 2016 года. Это отмечает и сам Нурмагомедов, отказывающийся от реванша с соперником с такой не впечатляющей статистикой.
«Во-первых, он должен заслужить это. Прошло три года с момента последней его победы, пошел четвертый. А мне, чтобы заслужить право побороться за титул, пришлось одержать десять побед подряд в UFC, не говоря уже о тех 16 победах вне организации. Я заслужил это право не словами, а действиями. Вот в чем между нами разница», — цитирует Нурмагомедова RT.
Стоит обратить внимание и на Гэтжи. Все тот же Али Абдельазиз, который помимо того, что является менеджером Нурмагомедова, также курирует и американского бойца, намекнул на то, что именно Джастин сразится с победителем боя Хабиб — Тони. На слова Даны Уайта о том, что после этого поединка планируется реванш Орла с Ноториусом, Гэтжи отреагировал эмоционально.
«Поржал со слов Дэны Уайта. «Если Конор победит Ковбоя…» Что за дерьмо», — написал боец в своем Twitter.
«Не думаю, что я в сложной ситуации. Скорее всего я — следующий парень в очереди за титульным поединком. Сейчас назначен бой за чемпионский пояс, и кто-то должен будет подраться с победителем. Это я. Я занялся смешанными единоборствами по одной причине — я хочу стать чемпионом.
Ситуация с Конором Макгрегором похожа на ту, что была, когда он собирался провести бой со мной в первый раз. Я не слышал от него ни слова. Ничего не знал об этом. Если честно, то я рад, что он в полусреднем весе. Когда я увидел, что он проведет следующий бой там, я не расстроился», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAJunkie.
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Теги:
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне
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