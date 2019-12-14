Россиянин Шлеменко задушил бывшего бойца UFC 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Кучеров получил травму в матче с "Вашингтоном"
Кучеров получил травму в матче с "Вашингтоном"
Хоккей
Загитова выступит на "Газпром Арене" перед матчем КХЛ
Загитова выступит на "Газпром Арене" перед матчем КХЛ
Фигурное катание
Петр Ян избил и нокаутировал Фейбера
Петр Ян избил и нокаутировал Фейбера
MMA
Скончался белорусский хоккеист Цыплаков
Скончался белорусский хоккеист Цыплаков
Хоккей
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 4
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
0 1
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
6 1
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
2 0
Байер Байер
Майнц
Майнц
0 4
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Фортуна Фортуна
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Бавария Бавария
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Шальке-04 Шальке-04
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
21 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
15:30
Арсенал Арсенал
Борнмут
Борнмут
18:00
Бёрнли Бёрнли
21 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
15:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
18:00
Алавес Алавес
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Хетафе Хетафе
21 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
17:30
Байер Байер
22 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Челси Челси
22 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Эспаньол Эспаньол
Осасуна
Осасуна
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис
Бетис
18:00
Атлетико М Атлетико М
22 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Россиянин Шлеменко задушил бывшего бойца UFC 

Lenta.ru + ещё 38 11 часов назад
Россиянин Шлеменко задушил бывшего бойца UFC
Фото: Пресс-служба RCC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над американцем Дэвидом Бранчем в главном бою турнира RCC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием «гильотина». 38-летний Бранч был вынужден сдаться.
Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере. Ранее американец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу Уральский Халк проиграл швейцарцу Ясубею Энамото.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Анонсировано заявление США по Афганистану Анонсировано заявление США по Афганистану Американская PrSM станет убийцей российских С-400 Американская PrSM станет убийцей российских С-400 Песков назвал Россию островком стабильности Песков назвал Россию островком стабильности 
Теги:
MMA , Иван Штырков , Александр Шлеменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
Загитова выступит на «Газпром Арене» перед матчем КХЛ
Загитова выступит на «Газпром Арене» перед матчем КХЛ
Петр Ян избил и нокаутировал Фейбера
Петр Ян избил и нокаутировал Фейбера
Скончался белорусский хоккеист Цыплаков
Скончался белорусский хоккеист Цыплаков
Президента футбольного клуба ограбили во время матча
Президента футбольного клуба ограбили во время матча
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение