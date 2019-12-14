Россиянин Шлеменко задушил бывшего бойца UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над американцем Дэвидом Бранчем в главном бою турнира RCC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием «гильотина». 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере. Ранее американец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).