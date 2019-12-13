Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Лимит на катастрофу: как провалилась Россия
Лимит на катастрофу: как провалилась Россия
Футбол
Вопреки санкциям: Россия получила медаль
Вопреки санкциям: Россия получила медаль
Биатлон
Министра спорта России тайно наградили
Министра спорта России тайно наградили
Зимние виды спорта
«Перевозбудились и провалились»: почему Россия проиграла
«Перевозбудились и провалились»: почему Россия проиграла
Хоккей
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря