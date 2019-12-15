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Пётр Ян избил и нокаутировал легендарного бойца Фейбера 

News.ru + ещё 52 1 час назад
Петр Ян избил и нокаутировал Фейбера
Фото: vk.com
Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян (14-1) нокаутировал легендарного американского бойца Юрайю Фейбера (35-11) в третьем раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.
В первом раунде Фейбер неплохо действовал на контратаках, стараясь запутать Яна движением и поймать встречным ударом. Концовка раунда осталась за россиянином. К середине боя Фейбер стал чаще клинчевать и попытался пройти в ноги. Ян после этого сбил его с ног серией ударов, но не смог сразу добить в партере. Затем Ян отправил его во второй нокдаун локтем, после чего рефери остановил бой и позвал врача, осмотреть сильное рассечение и гематому американца. Бой продолжился в партере. Развязка наступила в начале третьего раунда, когда Ян нокаутировал соперника ударом левой ногой.
Как сообщал News.ru, российский средневес Омари Ахмедов победил по очкам десятого номера среднего веса Ultimate Fighting Championship американца Иена Хайниха.
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Теги:
MMA , Омари Ахмедов
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