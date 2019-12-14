Хабиб жестко осадил президента UFC

На пресс-конференции в Краснодаре Нурмагомедов сказал, что удивлен разговорами о скором бое-реванше, прав на который якобы предоставят Конору Макгрегору. Сейчас в прессе и UFC все чаще муссируется слух, что это произойдет, если ирландец победит американца Дональда Серроне

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. По мнению Нурмагомедова, эти бойцы относятся ко «второй лиге» и бой не будет интересным. Россиянина больше волнуют слухи о предстоящем реванше.

«Меня удивляет, что говорят, что если он выиграет в этой паре, а я — у Фергюсона, то будет реванш. С кем драться — я принимаю решение. Думаю, чтобы встретиться с ним (с Макгрегором) снова, ему надо сперва согнать вес до 70 килограммов, и сделать так, как я сделал — 10 боев победной серии. Тогда мы подумаем о реванше», — сказал Хабиб.

Год назад Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229, защитив титул чемпиона. С тех пор многие задаются вопросом о реванше. В частности, вероятность реванша для Макгрегора допустил глава UFC Дана Уайт

Россиянин проведет ближайший бой 18 апреля с американцем Тони Фергюсоном.