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Бразильского бойца унесли на носилках после нокаута от российского Мясника 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Российский Мясник жестко отправил в нокаут соперника
Фото: Соцсети
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Тиаго Ласередо проиграл россиянину Сергею Мартынову по прозвищу Мясник на турнире RCC 7 и покинул арену на носилках. Об этом сообщает Sport24.
Мартынов нокаутировал Ласередо в первом раунде, после чего бразильца не могли привести в сознание. Проигравшего унесли в раздевалку на носилках, где привели в чувства.
У Ласередо диагностировали повреждение шеи. Уточняется, что боец может передвигаться самостоятельно.
27-летний Мартынов одержал 12-ю победу в карьере при трех поражениях. 30-летний Ласередо уступил восьмой раз, в его активе 28 побед.
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Комментарии 2 
Теги:
MMA , Сергей Мартынов
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