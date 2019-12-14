Российский Мясник жестко отправил в нокаут соперника

Бразильского бойца унесли на носилках после нокаута от российского Мясника

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Тиаго Ласередо проиграл россиянину Сергею Мартынову по прозвищу Мясник на турнире RCC 7 и покинул арену на носилках. Об этом сообщает Sport24.

Мартынов нокаутировал Ласередо в первом раунде, после чего бразильца не могли привести в сознание. Проигравшего унесли в раздевалку на носилках, где привели в чувства.

ММА — это всегда жёстко 😬



Российский боец Сергей Мартынов отправил в глухой нокаут Тьяго Ласередо на турнире RCC 7. Бразилец покидал зал на носилках.



Во время обследования врачи выявили у него повреждение шеи, но спортсмен уже может самостоятельно передвигаться. pic.twitter.com/ygglK5WBCt— SPORT24.ru (@sport24_ru) December 14, 2019

У Ласередо диагностировали повреждение шеи. Уточняется, что боец может передвигаться самостоятельно.

27-летний Мартынов одержал 12-ю победу в карьере при трех поражениях. 30-летний Ласередо уступил восьмой раз, в его активе 28 побед.