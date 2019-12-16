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Хабиб хотел покусать Макгрегора после боя 

Газета.Ru + ещё 41 7 часов назад
Хабиб заявил о желании покусать Макгрегора
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поведал о желании покусать ирландца Конора Макгрегора и представителей его команды после очного противостояния.
Поединок прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.
"Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться… Однако у меня свое понимание происходящего. Для меня было непонятно, как такой же атлет, как я, может меня оскорблять. Я хотел их покусать.
Отец — другой человек, он бы не одобрил этот поступок", — цитирует Хабиба ТАСС.
Стоит отметить, что 18 апреля Нурмагомедов проведет долгожданный поединок против Тони Фергюсона.
Ранее российский боец Ян и экс-чемпион UFC устроили перепалку после турнира.
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Теги:
MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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