Хабиб заявил о желании покусать Макгрегора

Хабиб хотел покусать Макгрегора после боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поведал о желании покусать ирландца Конора Макгрегора и представителей его команды после очного противостояния.

Поединок прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

"Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться… Однако у меня свое понимание происходящего. Для меня было непонятно, как такой же атлет, как я, может меня оскорблять. Я хотел их покусать.

Отец — другой человек, он бы не одобрил этот поступок", — цитирует Хабиба ТАСС.

Стоит отметить, что 18 апреля Нурмагомедов проведет долгожданный поединок против Тони Фергюсона

Ранее российский боец Ян и экс-чемпион UFC устроили перепалку после турнира.