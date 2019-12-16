Дацик прокомментировал предстоящий бой с Емельяненко

В октябре между спортсменами произошла ссора. Александр назвал Дацика "мертвым спортсменом", что разозлило Вячеслава.

"Это будет наша личная разборка с Александром, которая состоится по спортивным правилам. Это нужно для того, чтобы никто из нас в итоге не сел в тюрьму. Наш бой состоится в любом случае", — сказал Дацик.

В феврале 2019 года Дацик был освобожден из тюрьмы, где провел почти 12 лет.