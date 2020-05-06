Фергюсон обматерил Нурмагомедова 

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Накануне турнира UFC 249 Тони Фергюсон пообщался с журналистами MMA Fighting и крайне грубо выругался, когда его спросил о том, будет ли предпринята шестая попытка провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец, отвечая не сдерживал себя в выражениях и активно использовал ненормативную лексику.

Я не буду отвечать на этот вопрос, ответил Фергюсон. Мы говорит о турнире UFC 249, а бой будет против Джастина Гэтжи.

Я хочу сказать: На Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз. На этом раз это настоящий пояс, а не временный титул. Это настоящее чемпионское дерьмо.

А Хабиб с! Ему и Макнаггетсу давно пора на пенсию. Осталось только два настоящих мужика я и Гэтжи.