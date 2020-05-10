«Это было впечатляюще»: Хабиб поздравил соперника

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«Джастин, это было впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

Напомним, Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном в главном поединке турнира UFC 249. Бой за титул временного чемпиона в лёгком весе был остановлен в пятом раунде, когда преимущество Гэтжи стало очевидным.

@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Победа Гэтжи означает, что, скорее всего, он станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб? Да, я хочу драться с ним. Это единственный бой, который я хочу получить», — сказал Гэтжи после боя.

Джастину 31 год. У него 22 победы, причем 19 из них он одержал нокаутом, хотя всю жизнь занимался борьбой.