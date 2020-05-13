Макгрегор: В июле буду драться за титул в легком весе

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что намерен драться за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в июле.
«Буду в восторге от проведения титульного поединка в лёгком весе в июле», — написал Макгрегор в своём Twitter, но затем удалил пост.
На данный момент чемпионом UFC в лёгком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов, который уже побеждал Макгрегора в октябре 2018 года.
Ранее Артём Лобов заявил, что уверен в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в возможном бое-реванше.