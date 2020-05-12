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Нурмагомедов пошутил над Макгрегором 

RT на русском и ещё 15 5 часов назад
Нурмагомедов пошутил над Макгрегором
Фото: Reuters
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над заявлением экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что россиянин любит «обнимать ноги».
«Тебе не нравятся ноги», — подписал Нурмагомедов фотографию, на которой запечатлён Макгрегор и ноги судьи Хёрба Дина.
Стоит отметить, что Нурмагомедов опубликовал кадр из их поединка с Макгрегором, в котором россиянин взял верх с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. Фотография была сделана после того момента, как Конор сдался, а судья Хёрб Дин остановил бой.
Ранее Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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