Нурмагомедов пошутил над Макгрегором 

Стоит отметить, что Нурмагомедов опубликовал кадр из их поединка с Макгрегором, в котором россиянин взял верх с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. Фотография была сделана после того момента, как Конор сдался, а судья Хёрб Дин остановил бой.