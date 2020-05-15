Запланированный на 23 мая турнир UFC перенесен 

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что запланированный на 23-е число турнир перенесен на 30 мая.

Об этом информирует MMAFighting.

Изначально промоушен рассчитывал провести турнир 23 мая в Лас-Вегасе, однако правительство штата Невада (США) пока не одобрило возвращения спортивных соревнований в штате из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Ожидается, что главным событием карда станет бой полусредневесов — экс-чемпиона Тайрона Вудли против Гилберта Бернса.

Ранее олимпийская чемпионка пожелала отцу Нурмагомедова выздоровления.