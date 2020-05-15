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Запланированный на 23 мая турнир UFC перенесен 

Газета.Ru и ещё 22 2 часа назад
Запланированный на 23 мая турнир UFC перенесен
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что запланированный на 23-е число турнир перенесен на 30 мая.
Об этом информирует MMAFighting.
Изначально промоушен рассчитывал провести турнир 23 мая в Лас-Вегасе, однако правительство штата Невада (США) пока не одобрило возвращения спортивных соревнований в штате из-за продолжающейся пандемии COVID-19.
Ожидается, что главным событием карда станет бой полусредневесов — экс-чемпиона Тайрона Вудли против Гилберта Бернса.
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MMA , Дана Уайт
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