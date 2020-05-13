Отец Хабиба впал в кому 

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Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как тяжелое.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву.

По словам источника, Нурмагомедов-старший проходит лечение в военном госпитале. Родственников к нему не пускают.

Собеседник «СЭ» также заявил, что состояние тренера ухудшилось в результате неправильного лечения в Дагестане.