Отец Хабиба впал в кому 

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в Дагестане.
Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как тяжелое.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. Позже его перевезли на лечение в Москву.
По словам источника, Нурмагомедов-старший проходит лечение в военном госпитале. Родственников к нему не пускают.
Собеседник «СЭ» также заявил, что состояние тренера ухудшилось в результате неправильного лечения в Дагестане.