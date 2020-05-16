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Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца 

Газета.Ru и ещё 41 2 часа назад
Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца
Фото: ТАСС
Президент UFC Дана Уайт рассказал о беседе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, чей отец Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице, передает MMA Fighting.
Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане, однако затем ему стало хуже, его перевезли в Москву. Изначально сообщалось, что специалисту диагностировали пневмонию, потом СМИ проинформировали, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
"Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал мне: "Ты же знаешь, насколько я люблю своего отца". Это тяжело", — заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший вышел из комы, но не говорит.
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MMA , Дана Уайт , Абдулманап Нурмагомедов
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