Гэтжи высказался о возможном бое с Макгрегором 

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о возможном бое с ирландцем Конором Макгрегором , передает ESPN.

Напомним, 5 мая американец одержал верх над Тони Фергюсоном и стал временным чемпионом UFC.

"Я могу выбрать между Конором и Хабибом Нурмагомедовым. Мне нечего сказать ирландцу. Он сможет со мной встретиться, если Хабиб не сможет выйти в октагон.

Мы проведем бой потом, это единственный вариант развития событий", — сказал Гэтжи.