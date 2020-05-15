Нурмагомедов-старший вышел из комы

Он заявил, что состояние Нурмагомедова-старшего до сих пор оценивается как тяжелое. Тренер бойцов смешанного стиля, несмотря на то, что вышел из комы, не разговаривает. Другими подробностями о его состоянии у Рабаданова нет.

24 апреля, как сообщал «Рамблер», 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Махачкале.

Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим. Впоследствии тренеру стало хуже и его положили в общую реанимацию. После того, как спустя неделю Нурмагомедову-старшему не стало лучше, было принято перевезти его в Москву.

Примечательно, что долгое время отец Хабиба отказывался от прохождения теста на коронавирус. Последующее исследование показало, что Абдулманап инфицирован. 3 мая у него случился инфаркт, медики ввели его в состояние медикаментозного сна.