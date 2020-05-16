Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
×
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
Хетафе
Хетафе
×
Вильярреал Вильярреал
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 1
Фрайбург Фрайбург
Фортуна
Фортуна
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Шальке-04 Шальке-04
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
×
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Байер Байер

Отец чемпиона UFC Нурмагомедова перенес инсульт и пробыл в коме неделю 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Стало известно о серьезном состоянии отца Нурмагомедова
Фото: ТАСС
Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и пробыл в коме неделю, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.
Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 25 апреля было объявлено о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.
"Его вывели из комы, — сказал Рабаданов. — Он тяжелый, в тяжелом состоянии, не разговаривает, пробыл в коме семь дней после операции на сердце, у него случился инсульт. По поводу коронавируса врачи не сообщают — говорят, двусторонняя пневмония. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно неизвестно, потому что состояние тяжелое".
Видео дня. Чемпионат России по футболу будет возобновлен
ТАСС: последние новости
Гейджи: бой с Макгрегором возможен только после победы над Нурмагомедовым Гейджи: бой с Макгрегором возможен только после победы над Нурмагомедовым Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова перенес операцию на сердце Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова перенес операцию на сердце
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне
Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне
Раскрыт штраф для раскритиковавшего власть футболиста
Раскрыт штраф для раскритиковавшего власть футболиста
Клишиной предложили работу эскортницы
Клишиной предложили работу эскортницы
«Барселона» покупает россиянина
«Барселона» покупает россиянина
«Ребенок тоже будет толстым»
«Ребенок тоже будет толстым»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение