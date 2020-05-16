Стало известно о серьезном состоянии отца Нурмагомедова

Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и пробыл в коме неделю, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 25 апреля было объявлено о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.