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Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC 

Lenta.ru и ещё 14 5 часов назад
Оверим нокаутировал Харриса
Фото: Jim Young / AP
Нидерландский боец MMA Алистер Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172. Об этом сообщает Sports.ru.
Бой прошел в американском Джексонвилле, штат Флорида и стал главным событием UFC Fight Night 172. Оверим победил Харриса во втором раунде поединка техническим нокаутом.
Алистар Оверим — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире. 17 мая нидерландскому бойцу исполняется 40 лет.
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MMA , Алистар Оверим , Уолт Харрис
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