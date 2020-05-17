Оверим нокаутировал Харриса

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Нидерландский боец MMA Алистер Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172. Об этом сообщает Sports.ru.

Бой прошел в американском Джексонвилле, штат Флорида и стал главным событием UFC Fight Night 172. Оверим победил Харриса во втором раунде поединка техническим нокаутом.