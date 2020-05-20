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Отец Хабиба снова впал в кому 

Артём Кульша и ещё 97 43 минуты назад
Отец Нурмагомедова не может разговаривать
Фото: @abdulmanap.nurmagomedov
Отец и тренер российского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
25 апреля, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. 26 апреля он сам заявил, что болел обычным гриппом, уже выздоровел и чувствует себя отлично.
6 мая Нурмагомедов-старший был переведен в одну из больниц Москвы, а 13 мая впал в кому. 16 мая стало известно, что он перенес инсульт и операцию на сердце, был выведен из комы и находится в тяжелом состоянии.
Позавчера Нурмагомедов-младший рассказал, что его отец болен коронавирусной инфекцией, а проблемы с сердцем начались у него на ее фоне.
Вчера телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Нурмагомедову-старшему стало хуже, он вновь впал в кому и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), потому что не может дышать самостоятельно.
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MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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