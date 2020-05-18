«Состояние очень тяжелое»: Хабиб об отце 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, госпитализированного с коронавирусом.

Хабиб записал видео, в котором заявил, что положение отца «очень тяжелое» — коронавирус дал осложнение на сердце, Нурмагомедову-старшему сделали операцию.

Боец также сообщил, что положение с коронавирусом в Дагестане очень серьезное. По его словам, больницы переполнены, очень много погибших. Хабиб призвал мусульман остаться дома в священный праздник Ураза Байрам и проявить «характер, терпение и дисциплину».

Ранее, как сообщал «Рамблер», появилась информация, что Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

24 апреля 57-летний Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию. Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим. Впоследствии тренеру стало хуже и его положили в общую реанимацию. Спустя неделю его состояние ухудшилось, было принято решение перевезти Нурмагомедова-старшего в Москву. 3 мая у него случился инсульт, врачи ввели его в состояние медикаментозного сна.