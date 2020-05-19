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Нурмагомедова признали лучшим бойцом MMA в мире 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Нурмагомедова признали лучшим бойцом MMA в мире
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших представителей спорта по версии ESPN. Полный список доступен на сайте телекомпании.
31-летний спортсмен опережает Джона Джонса — лидера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. На третьем месте — Генри Сехудо.
В десятку лучших попал и американец Джастин Гэтжи. Он одолел соотечественника Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле и завоевал пояс временного чемпиона организации. Ожидается, что Гэтжи встретится с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.
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