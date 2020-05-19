Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане

Неожиданное происшествие произошло с известным рестлером из США Шедом Гаспардом, информирует ТMZ.

По данным источника, 17 мая 39-летний спортсмен отдыхал со своей семьей на пляже в Лос-Анджелесе. В какой-то момент началось отбойное течение, и 39-летнего американца вместе с десятилетним сыном унесло в океан. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Они нашли Гаспарда, но тот попросил сначала спасти его сына. Спасатели доставили мальчика на берег, а его отец исчез под волной. С тех пор его никто не видел.

Сейчас спасатели продолжают поиск спортсмена. Но, скорее всего, он уже утонул. Его супруга просит откликнуться возможных очевидцев события.

Неожиданное происшествие произошло с известным рестлером из США Шедом Гаспардом, информирует ТMZ.

По данным источника, 17 мая 39-летний спортсмен отдыхал со своей семьей на пляже в Лос-Анджелесе. В какой-то момент началось отбойное течение, и 39-летнего американца вместе с десятилетним сыном унесло в океан. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Они нашли Гаспарда, но тот попросил сначала спасти его сына. Спасатели доставили мальчика на берег, а его отец исчез под волной. С тех пор его никто не видел.

Сейчас спасатели продолжают поиск спортсмена. Но, скорее всего, он уже утонул. Его супруга просит откликнуться возможных очевидцев события.