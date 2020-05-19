Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Знаменитый американский рестлер Гаспард бесследно исчез 

Просто Про Спорт и ещё 1 1 час назад
Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане
Фото: Wikipedia
Неожиданное происшествие произошло с известным рестлером из США Шедом Гаспардом, информирует ТMZ.
По данным источника, 17 мая 39-летний спортсмен отдыхал со своей семьей на пляже в Лос-Анджелесе. В какой-то момент началось отбойное течение, и 39-летнего американца вместе с десятилетним сыном унесло в океан. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Они нашли Гаспарда, но тот попросил сначала спасти его сына. Спасатели доставили мальчика на берег, а его отец исчез под волной. С тех пор его никто не видел.
Сейчас спасатели продолжают поиск спортсмена. Но, скорее всего, он уже утонул. Его супруга просит откликнуться возможных очевидцев события.
Неожиданное происшествие произошло с известным рестлером из США Шедом Гаспардом, информирует ТMZ.
По данным источника, 17 мая 39-летний спортсмен отдыхал со своей семьей на пляже в Лос-Анджелесе. В какой-то момент началось отбойное течение, и 39-летнего американца вместе с десятилетним сыном унесло в океан. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Они нашли Гаспарда, но тот попросил сначала спасти его сына. Спасатели доставили мальчика на берег, а его отец исчез под волной. С тех пор его никто не видел.
Сейчас спасатели продолжают поиск спортсмена. Но, скорее всего, он уже утонул. Его супруга просит откликнуться возможных очевидцев события.
Видео дня. Рейтинги футбольных матчей бьют рекорды
Просто Про Спорт: последние новости
Хабиб сохранил лидерство в рейтинге бойцов MMA по версии ESPN Хабиб сохранил лидерство в рейтинге бойцов MMA по версии ESPN Уайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отца Уайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отца У отца Нурмагомедова диагностировали коронавирус У отца Нурмагомедова диагностировали коронавирус
Комментарии
MMA , Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гончаренко вернулся в Москву
Гончаренко вернулся в Москву
«Барселона» отказалась от покупки Неймара
«Барселона» отказалась от покупки Неймара
Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца
Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение