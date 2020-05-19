Отцу Хабиба стало хуже

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Состояние Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова — 19 мая ухудшилось.

57-летнего мужчину снова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт Telegram-канал «360» со ссылкой на друга мужчины Рамазана Рабаданова.

Как писал NEWS.ru, у Нурмагомедова-старшего на фоне коронавирусной инфекции развивается отёк лёгких. Медики круглосуточно следят за его состоянием. Близких пациента в реанимацию не пускают днём, по ночам одному из членов семьи разрешено дежурить у постели Абдулманапа.

Ранее Нурмагомедов-старший перенёс инсульт, также у него образовался тромб. В течение семи дней заслуженный тренер России находился в коме.