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Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина бойцу 

Lenta.ru 4 часа назад
Менеджер Хабиба рассказал об обещании Путина
Фото: @aliabdelaziz000
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал состояние отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.
По словам Абдель-Азиза, 31-летний россиянин поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным. «Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап получит лучшее лечение», — заявил менеджер.
19 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом. Пациент не может дышать самостоятельно.
За день до этого Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца. Он также призвал жителей Дагестана следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции. Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у Нурмагомедова-старшего возникли осложнения на фоне заболевания (у него подтвердился коронавирус) и он впал в кому.
Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.
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Комментарии 15
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин
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