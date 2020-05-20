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Тело американского рестлера обнаружили на пляже в Лос-Анджелесе 

Lenta.ru 1 час назад
Тело пропавшего рестлера обнаружили на пляже
Фото: Facebook
Тело американского рестлера Шада Гаспарда было обнаружено полицейскими на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Associated Press.
39-летний спортсмен пропал без вести в воскресенье, 17 мая, после того как пошел купаться вместе с 10-летним сыном. По словам очевидцев, рестлера унесло волной в океан. Мальчику же удалось спастись. Гаспарда несколько дней безуспешно искали спасатели, в итоге его тело вынесло на берег.
Гаспард получил известность, выступая в самом авторитетном мировом промоушене, организующем турниры по рестлингу, World Wrestling Entertainment (WWE). Организацию американец покинул в 2010 году, а спустя еще четыре года он завершил профессиональную карьеру.
В конце августа прошлого года рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.
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