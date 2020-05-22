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Стала известна новая информация о состоянии отца Хабиба 

Газета.Ru и ещё 18 3 часа назад
Стала известна новая информация об отце Нурмагомедова
Фото: Газета.ru
Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о состоянии 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
В данный момент специалист находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии, спровоцированном коронавирусом.
"Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же", — цитирует Гаджиева ТАСС.
Незадолго до этого сообщалось, что Абдулманапа Нуромагомедова подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Ранее Губерниев поддержал Хабиба в связи с болезнью отца.
Видео дня. Соревнования по легкой атлетике проводят в онлайн-режиме
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MMA , Камил Гаджиев , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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