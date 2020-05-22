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Нурмагомедов опубликовал архивное фото и вспомнил отца 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Нурмагомедов опубликовал архивное фото и вспомнил отца
Фото: Reuters
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram архивное фото и вспомнил отца.
«После тяжёлой обеденной тренировки, которую придумал отец, а состояла она из бега в гору, потом были ускорения, качка на камнях, и дальше самостоятельная работа минут на 30. А вечером у нас работа в парах», — написал Нурмагомедов.
По его словам, фото сделано примерно в 2006 году, а три человека из четырёх, попавших в кадр, в настоящий момент выступают в UFC.
Ранее тренер Нурмагомедова заверил, что Хабиб может нокаутировать соперника.
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