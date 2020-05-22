UFC отменил два турнира из-за коронавируса

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что турниры серии Fight Night в Саскатуне и Остине, намеченные на 21-е и 28-е июня соответственно, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте UFC.

Отмечается, что турниры в Саскатуне и Остине не могут быть организованы в указанные сроки из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых из-за пандемии коронавируса.

Изначально на шоу в Канаде должен был выступить Александр Волков , а его соперником стать один из лидеров рейтинга тяжёлого веса UFC Кёртис Блэйдс